Хокейний клуб «Кременчук» впевнено переміг «Дніпро»

15 лютого у Кременчуці на арені «Айсберг» «Кременчук» перервав семиматчеву переможну серію херсонського «Дніпра» в Favbet лізі й продовжує боротьбу за перемогу в регулярному чемпіонаті. Про це повідомили у телеграм-каналі Федерації хокею України.
Шайби: 1:0 — Абаджян (Т. Савицький, Геворкян), 32:14. 2:0 — Ігнатенко (Середницький), 49:42. 3:0 — Лялька, 51:00. 3:1 — Крикля (Стоцький), 53:10.
Кременчуцька команда продовжує йти другою в турнірній таблиці, херсонський клуб займає четверте місце.
Нагадаємо, 3 лютого ХК «Кременчук» мав грати проти київського «Тризуба». Але у столичній команді захворіли багато кравців, тому «Кременчуку» зарахували технічну перемогу.
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