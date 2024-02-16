Хокейний клуб «Кременчук» впевнено переміг «Дніпро»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 140

15 лютого у Кременчуці на арені «Айсберг» «Кременчук» перервав семиматчеву переможну серію херсонського «Дніпра» в Favbet лізі й продовжує боротьбу за перемогу в регулярному чемпіонаті. Про це повідомили у телеграм-каналі Федерації хокею України.

«Кременчук» — «Дніпро» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 — Абаджян (Т. Савицький, Геворкян), 32:14. 2:0 — Ігнатенко (Середницький), 49:42. 3:0 — Лялька, 51:00. 3:1 — Крикля (Стоцький), 53:10.

Кременчуцька команда продовжує йти другою в турнірній таблиці, херсонський клуб займає четверте місце.