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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» «обіграв» «Тризуб», навіть не вийшовши на лід

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Матч скасували через ГРВІ

Матч «Кременчук» — «Тризуб», який мав відбутись 3 лютого, скасували через велику кількість хворих у складі київської команди. Про це повідомила Федерація хокею України у своєму телеграм-каналі.

За офіційною інформацією «Тризуба» у розпорядженні Олександра Яковенка залишилось 8 гравців. 

Через відсутність можливості переносу матчу, «Тризубу» зарахована технічна поразка, а «Кременчук» після 27 туру отримає 3 очки.

Нагадаємо, що 30 січня «Кременчук», попри відсутність через хворобу одразу десятьох хокеїстів, здобув перемогу над «Тризубом»

Також ми писали, що у місті зростає кількість хворих на грип. «ТелеграфЪ» поговорив з лікарем-епідеміологом Ларисою Коровіною про симптоми цієї хвороби, про те, як саме її діагностують, чи є у Кременчуці швидкотести.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хокей ХК Кременчук ГРВІ
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