Хокейний клуб «Кременчук» «обіграв» «Тризуб», навіть не вийшовши на лід

Сьогодні, 22:29 Переглядів: 0

Матч «Кременчук» — «Тризуб», який мав відбутись 3 лютого, скасували через велику кількість хворих у складі київської команди. Про це повідомила Федерація хокею України у своєму телеграм-каналі.

За офіційною інформацією «Тризуба» у розпорядженні Олександра Яковенка залишилось 8 гравців.

Через відсутність можливості переносу матчу, «Тризубу» зарахована технічна поразка, а «Кременчук» після 27 туру отримає 3 очки.

Нагадаємо, що 30 січня «Кременчук», попри відсутність через хворобу одразу десятьох хокеїстів, здобув перемогу над «Тризубом».

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