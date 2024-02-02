Хокейний клуб «Кременчук» «обіграв» «Тризуб», навіть не вийшовши на лід

Матч «Кременчук» — «Тризуб», який мав відбутись 3 лютого, скасували через велику кількість хворих у складі київської команди. Про це повідомила Федерація хокею України у своєму телеграм-каналі.
За офіційною інформацією «Тризуба» у розпорядженні Олександра Яковенка залишилось 8 гравців.
Через відсутність можливості переносу матчу, «Тризубу» зарахована технічна поразка, а «Кременчук» після 27 туру отримає 3 очки.
Нагадаємо, що 30 січня «Кременчук», попри відсутність через хворобу одразу десятьох хокеїстів, здобув перемогу над «Тризубом».
Також ми писали, що у місті зростає кількість хворих на грип. «ТелеграфЪ» поговорив з лікарем-епідеміологом Ларисою Коровіною про симптоми цієї хвороби, про те, як саме її діагностують, чи є у Кременчуці швидкотести.
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