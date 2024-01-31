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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук», попри відсутність 10 гравців, переміг «Тризуб»

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Іншій частині учасників команди довелося збивати температуру під час гри

30 січня хокейний клуб «Кременчук», попри відсутність через хворобу одразу десятьох хокеїстів, здобув перемогу над хокейним клубом «Тризуб». Про це повідомили у телеграм-каналі Федерації хокею України.

Поміж інших, у лазареті опинилися лідери команди Денис Матусевич і Гліб Кривошапкін. Частині тих гравців, які вийшли на лід Палацу спорту, теж довелося збивати температуру з допомогою медичних препаратів.

Шайби:

  • 1:0 – Черемнов (Зик)
  • 20:50. 1:1 – Середницький (Геворкян)
  • 31:22. 1:2 – Лялька (Максименко)
  • 51:17. 1:3 – С. Тимченко (Ігнатенко, Середницький)

Нагадаємо, що двох хокеїстів «Кременчука» викликали до збірної України на кваліфікацію до Олімпіади-2026.

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Автор: Дарія Згура
Теги: хокей Перемога ХК Кременчук тризуб
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