Хокейний клуб «Кременчук», попри відсутність 10 гравців, переміг «Тризуб»

30 січня хокейний клуб «Кременчук», попри відсутність через хворобу одразу десятьох хокеїстів, здобув перемогу над хокейним клубом «Тризуб». Про це повідомили у телеграм-каналі Федерації хокею України.
Поміж інших, у лазареті опинилися лідери команди Денис Матусевич і Гліб Кривошапкін. Частині тих гравців, які вийшли на лід Палацу спорту, теж довелося збивати температуру з допомогою медичних препаратів.
Шайби:
Нагадаємо, що двох хокеїстів «Кременчука» викликали до збірної України на кваліфікацію до Олімпіади-2026.
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