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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Екскомандира 116 бригади ТрО підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 147 Коментарів: 1

 

Апеляційний суд відбудеться 19 лютого

Колишнього командира 116-ї бригади територіальної оборони полковника Олександра Чахлова підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги, яку виділяли для бригади. Про це повідомили в інтернет-виданні «Полтавщина».

На сайті Судової влади України опублікована інформація, яка стосується колишнього командира 116-ї бригади ТрО, полковника Олександра Чахлова.

На 19 лютого 2024 року призначено засідання Полтавського апеляційного суду, на якому розглянуть матеріали кримінального провадження, де підозрюється Олександр Чахлов.

 

На засіданні Ігор Чахлов (ймовірно, родич комбрига) буде клопотати про зняття арешту з його майна. У судовому реєстрі відсутні загальнодоступні ухвали щодо цієї справи, тому про яке саме майно йде мова наразі невідомо. Водночас саме через оскарження в апеляційному суді, було оприлюднене ім’я фігуранта справи.

Справу стосовно Чахлова розслідує ДБР. Бюро з цього приводу офіційно нічого не коментує, але з власних джерел «Полтавщині» відомо, що правоохоронці налаштовані зробити цю справу показовою.

Нагадаємо, що командиром 116-ї Полтавської окремої бригади тероборони призначений полковник Литвиненко.

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Автор: Дарія Згура
Теги: 116 бригада ТрО підозра військові ДБР суд
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Коментарі: 1

4 338
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:43

А резнікова яйця?

 


0 0

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