У Кременчуці зростає кількість хворих на грип. У місто скоро завезуть безкоштовну вакцину проти цієї хвороби

«ТелеграфЪ» поговорив з лікарем-епідеміологом Ларисою Коровіною про симптоми цієї хвороби, про те, як саме її діагностують, чи є у Кременчуці швидкі тести
У Кременчуці зростає кількість хворих на грип. Це можна простежити за повідомленнями пресслужби мерії Кременчука. Якщо з 11 по 17 січня зафіксували 6 випадків грипу, то з 8 по 24 січня їх було вже 20. Найрозповсюдженішим у місті є грип типу А.
«ТелеграфЪ» поговорив з лікарем-епідеміологом Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Ларисою Коровіною про симптоми цієї хвороби, про те, як саме її діагностують, чи є у Кременчуці швидкі тести, та дізнався, що скоро у місто «заїде» безкоштовна вакцина проти грипу.
Загалом з початку 2024 року у Кременчуці зареєстрували 80 випадків грипу, із них грипу типу В — один випадок, усі інші 79 — це грип типу А. З 80 випадків 64, у тому числі грип типу В, підтверджені за допомогою швидких тестів. А в 16 випадках діагноз лікарі встановили за клінічними ознаками захворювання без лабораторного підтвердження. З 80 кременчужан, які захворіли на грип з початку 2024 року, госпіталізували 44 людини.
За словами пані Коровіної, бувають такі випадки: наприклад, сім’я з двома дітьми звертається за медичною допомогою. У перший день одній дитині роблять швидке тестування і ставлять діагноз «грип». А друга дитина з цієї ж сім'ї звертається через два дні з аналогічними симптомами, то її вже не тестують, а встановлюють грип клінічно.
Авторка цього матеріалу розповіла Ларисі Коровіній, що співробітниця «Кременчуцького Телеграфа» днями водила дитину, яка захворіла, у Кременчуцьку лікарню планового лікування. І там їй повідомили, що тестів на грип наразі немає, перевірити дитину вони не можуть.
На це епідеміолог відповіла:
Коли діагноз треба диференціювати, тобто, наприклад, визначити, у пацієнта грип чи коронавірусна інфекція, то такій людині роблять тест на одну з цих хвороб. Якщо діагноз взагалі незрозумілий, проводять тестування на грип. Лариса Коровіна каже, що тести не роблять всім підряд. Якщо лікар розуміє, що це ГРВІ, а не грип, то він може взагалі не тестувати пацієнта.
Лікарка зазначає, що, як правило, дітей з підтвердженим діагнозом «грип» госпіталізують:
Симптоми грипу можна розділити на дві групи.
Лариса Коровіна звернула увагу, що при гострих респіраторних вірусних інфекціях все навпаки: спочатку проявляються симптоми з боку верхніх дихальних шляхів — нежить, кашель, першіння, почервоніння та болі у горлі. І лише потім може підійматися невисока температура, а максимум — до 38 градусів.
Кожного епідемічного сезону Всесвітня організація охорони здоров’я надає інформацію, які прогнозовані штами грипу циркулюватимуть. З урахуванням цих штамів і випускається вакцина. Вона може бути як чотирикомпонентною, так і трикомпонентною, яка містить ці прогнозовані штами вірусу.
ВООЗ опублікувала рекомендації стосовно складу вакцини проти грипу для використання в Північній півкулі у сезон 2023–2024 років.
До складу чотиривалентних вакцин, виготовлених на основі курячого ембріона, ВООЗ рекомендує включити компоненти:
Рекомендований склад тривалентних вакцин для використання протягом сезону грипу 2023-2024 на основі курячого ембріона:
Лариса Коровіна повідомила ТЪ, що на початку цього епідеміологічного сезону (в середньому він триває з 1 жовтня по 1 травня) Кременчук двічі у якості гуманітарної допомоги отримував вакцини проти грипу — «ДжіСі Флю» та «Інфлуенза», обидві виробництва Кореї. Їх розподілили між центрами ПМСД. Таким чином у кременчужан була можливість щепитися від грипу безоплатно. Проте, оскільки було багато охочих щепитися, вакцина закінчилася швидко.
За словами пані Коровіної, днями Кременчук отримав лист про те, що 12 тисяч доз вакцин проти грипу в'їжджають в Україну на безоплатній основі від фармацевтичної компанії Sanofi.
Скільки конкретно вакцин отримає з цієї гуманітарної допомоги Полтавщина, і безпосередньо Кременчук, Лариса Коровіна знатиме через кілька днів. Тож слідкуйте за новинами на нашому сайті, ми триматимемо наших читачів у курсі.
Втім, якщо ви бажаєте зробити щеплення від грипу за власні кошти (адже до кінця епідсезону ще 3 місяці), вакцини доступні в аптечній мережі.
Проте, за даними сайту «Таблетки.ua», зараз у наявності в аптеках Кременчука лише вакцина «Ваксігрип», її ціна коливається у межах 417–457 гривень.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував інтерв’ю з лікаркою ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник, вона розповіла, що під час лікування грипу застосовують противірусну терапію — препарати з діючою речовиною озельтамівір. Ці препарати дозволені медичними протоколами МОЗ. Але важливо почати їх приймати у перші 48 годин захворювання. Детальніше за посиланням.
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