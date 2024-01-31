У Кременчуці зростає кількість хворих на грип. У місто скоро завезуть безкоштовну вакцину проти цієї хвороби

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«ТелеграфЪ» поговорив з лікарем-епідеміологом Ларисою Коровіною про симптоми цієї хвороби, про те, як саме її діагностують, чи є у Кременчуці швидкі тести

У Кременчуці зростає кількість хворих на грип. Це можна простежити за повідомленнями пресслужби мерії Кременчука. Якщо з 11 по 17 січня зафіксували 6 випадків грипу, то з 8 по 24 січня їх було вже 20. Найрозповсюдженішим у місті є грип типу А.

«ТелеграфЪ» поговорив з лікарем-епідеміологом Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Ларисою Коровіною про симптоми цієї хвороби, про те, як саме її діагностують, чи є у Кременчуці швидкі тести, та дізнався, що скоро у місто «заїде» безкоштовна вакцина проти грипу.

Про тести на грип, виявлені випадки цієї хвороби у Кременчуці та госпіталізацію

Загалом з початку 2024 року у Кременчуці зареєстрували 80 випадків грипу, із них грипу типу В — один випадок, усі інші 79 — це грип типу А. З 80 випадків 64, у тому числі грип типу В, підтверджені за допомогою швидких тестів. А в 16 випадках діагноз лікарі встановили за клінічними ознаками захворювання без лабораторного підтвердження. З 80 кременчужан, які захворіли на грип з початку 2024 року, госпіталізували 44 людини.

— На даний час лікарі мають право встановлювати діагноз, якщо клінічні ознаки захворювання класичні — як в підручниках з інфекційних захворювань. Тому, якщо лікар спостерігає класичні клінічні прояви захворювання, він має право поставити діагноз «грип», не потверджуючи його лабораторно, — коментує Лариса Коровіна.

За словами пані Коровіної, бувають такі випадки: наприклад, сім’я з двома дітьми звертається за медичною допомогою. У перший день одній дитині роблять швидке тестування і ставлять діагноз «грип». А друга дитина з цієї ж сім'ї звертається через два дні з аналогічними симптомами, то її вже не тестують, а встановлюють грип клінічно.

Авторка цього матеріалу розповіла Ларисі Коровіній, що співробітниця «Кременчуцького Телеграфа» днями водила дитину, яка захворіла, у Кременчуцьку лікарню планового лікування. І там їй повідомили, що тестів на грип наразі немає, перевірити дитину вони не можуть.

На це епідеміолог відповіла:

— Я не можу сказати, що в місті тестів у достатній кількості. Вони є, але обмежено. Кожний лікувальний заклад закуповує швидкі тести на грип самостійно за рахунок підприємства.

Коли діагноз треба диференціювати, тобто, наприклад, визначити, у пацієнта грип чи коронавірусна інфекція, то такій людині роблять тест на одну з цих хвороб. Якщо діагноз взагалі незрозумілий, проводять тестування на грип. Лариса Коровіна каже, що тести не роблять всім підряд. Якщо лікар розуміє, що це ГРВІ, а не грип, то він може взагалі не тестувати пацієнта.

— Наявність тестів — це покладено на лікувальні заклади. В обов’язковому порядку тести закуповують для інфекційних лікарень. У Кременчуці їхній запас постійно поповнюється в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та в інфекційному відділенні дитячої лікарні, там тестів завжди в достатній кількості. Тестування на грип — це дуже важлива річ. Якщо людина госпіталізується, її обов’язково тестують, бо від цього залежить напрямок лікування, чи варто призначати антивірусну терапію, чи ні, — розповідає епідеміолог.

Лікарка зазначає, що, як правило, дітей з підтвердженим діагнозом «грип» госпіталізують:

— Або вони самі приїжджають з батьками, коли висока температура, і діагноз встановлюється вже у стаціонарі, або їх педіатр направляє на госпіталізацію.

Симптоми характерні для грипу? Чим грип відрізняється від ГРВІ?

— Перш за все грип починається гостро, з підвищенням температури до високих цифр, до 38-39 градусів. Відмічається загальна слабкість, біль у м’язах — це дуже характерно для грипу, — пояснює Лариса Коровіна.

Симптоми грипу можна розділити на дві групи.

На перший план при грипі виступають симптоми інтоксикації: підвищення температури, загальна слабкість, нездужання, підвищена втомлюваність, біль у м’язах та суглобах, головний біль. Також можуть бути світлобоязнь (коли людина виходить із затемненого приміщення на світло, виникають різі в очах), сльозотеча, почервоніння склер очей, а також обличчя. Вищезазначені симптоми можуть триматися один-два дні, а потім до них приєднуються симптоми ураження верхніх дихальних шляхів — кашель, нежить, болі у горлі.

Лариса Коровіна звернула увагу, що при гострих респіраторних вірусних інфекціях все навпаки: спочатку проявляються симптоми з боку верхніх дихальних шляхів — нежить, кашель, першіння, почервоніння та болі у горлі. І лише потім може підійматися невисока температура, а максимум — до 38 градусів.

— Ось коли на перше місце виходять симптоми ураження верхніх дихальних шляхів, а потім симптоми інтоксикації, це більше «тягне» на гострі респіраторні вірусні інфекції, — коментує лікарка.

Про вакцини проти грипу

Кожного епідемічного сезону Всесвітня організація охорони здоров’я надає інформацію, які прогнозовані штами грипу циркулюватимуть. З урахуванням цих штамів і випускається вакцина. Вона може бути як чотирикомпонентною, так і трикомпонентною, яка містить ці прогнозовані штами вірусу.

ВООЗ опублікувала рекомендації стосовно складу вакцини проти грипу для використання в Північній півкулі у сезон 2023–2024 років.

До складу чотиривалентних вакцин, виготовлених на основі курячого ембріона, ВООЗ рекомендує включити компоненти:

вірус, подібний до A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Рекомендований склад тривалентних вакцин для використання протягом сезону грипу 2023-2024 на основі курячого ембріона:

вірус, подібний до A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria).

Лариса Коровіна повідомила ТЪ, що на початку цього епідеміологічного сезону (в середньому він триває з 1 жовтня по 1 травня) Кременчук двічі у якості гуманітарної допомоги отримував вакцини проти грипу — «ДжіСі Флю» та «Інфлуенза», обидві виробництва Кореї. Їх розподілили між центрами ПМСД. Таким чином у кременчужан була можливість щепитися від грипу безоплатно. Проте, оскільки було багато охочих щепитися, вакцина закінчилася швидко.

За словами пані Коровіної, днями Кременчук отримав лист про те, що 12 тисяч доз вакцин проти грипу в'їжджають в Україну на безоплатній основі від фармацевтичної компанії Sanofi.

— Sanofi Pasteur — це одна із відомих фармацевтичних компаній, яка випускає не тільки вакцину проти грипу, а й цілий ряд вакцин. Це провідна, досвідчена компанія, — пояснює епідеміолог.

Скільки конкретно вакцин отримає з цієї гуманітарної допомоги Полтавщина, і безпосередньо Кременчук, Лариса Коровіна знатиме через кілька днів. Тож слідкуйте за новинами на нашому сайті, ми триматимемо наших читачів у курсі.

Втім, якщо ви бажаєте зробити щеплення від грипу за власні кошти (адже до кінця епідсезону ще 3 місяці), вакцини доступні в аптечній мережі.

— В аптечній мережі були вакцини «Інфлувак», «ДжіСі Флю», «Ваксігрип». Ці вакцини дозволені до використання в Україні, — каже Лариса Коровіна.

Проте, за даними сайту «Таблетки.ua», зараз у наявності в аптеках Кременчука лише вакцина «Ваксігрип», її ціна коливається у межах 417–457 гривень.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував інтерв’ю з лікаркою ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник, вона розповіла, що під час лікування грипу застосовують противірусну терапію — препарати з діючою речовиною озельтамівір. Ці препарати дозволені медичними протоколами МОЗ. Але важливо почати їх приймати у перші 48 годин захворювання. Детальніше за посиланням.