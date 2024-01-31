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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві 36-річний кременчужанин пограбував зоомагазин – поліція

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 436

 

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

29 січня, близько 16.00, у Полтаві пограбували один із зоомагазинів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як розповів 37-річний власник магазину, невідомий чоловік вихопив із каси зоомагазину гроші та втік із приміщення.

Впродовж доби поліція встановила, що грабіжником є 36-річний житель Кременчука, який раніше мав проблеми із законом. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру та планують взяти під варту.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що кілька років тому у Кременчуці у дідуся вкрали гаманець з грошима.


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Автор: Дарія Згура
Теги: грабіж магазин гроші
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