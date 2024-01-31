На ремонт укриття мерії кошти є, на допомогу ЗСУ немає — депутат Лазоренко про пріоритети мера

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 261

Депутат надав редакції своє звернення, у якому звертався до міського голови з проханням виділити кошти зі Стабілізаційного фонду на придбання медичного обладнання та елементів тактичної медицини для потреб однієї з військових частин з Полтавщини, але отримав відмову

Сьогодні «Кременчуцький ТелеграфЪ» написав, що на ремонт підлоги в укритті адмінбудівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради витратять 67 тисяч 840 гривень. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Саме кошти Стабілізаційного фонду, передбачені для підтримки підрозділів Збройних сил України, хоча не рідко їх використовують для фінансування ремонтів та на облаштування укриттів.

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко надав редакції свіжу відповідь на своє звернення, датовану 24-м січня, підписану міським головою Віталієм Малецьким.

Депутат також надав редакції своє звернення, зі змісту якого випливає, що в ще в вересні минулого року, він звертався до міського голови з проханням виділити кошти зі Стабілізаційного фонду на придбання медичного обладнання та елементів тактичної медицини для потреб однієї з військових частин з Полтавщини. У зверненні депутат зазначив, що усе вищевказане необхідне для порятунку та збереження життя особового складу батальйону. Богдан Лазоренко також вказав, що у цьому батальйоні проходять службу численні жителі з Кременчука. До звернення був долучений лист, адресований міському голові Малецькому, який підписали командир військової частини та начальник Медичної служби.

У відповіді міського голови посилаються на складну ситуацію через військову агресію Російської Федерації проти України, унаслідок чого відбулося падіння промислового виробництва та зниження ефективності функціонування окремих галузей, що призвело до скорочення надходжень до бюджету. Крім того, автори листа посилаються на вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року до спецфонду Державного бюджету України.

Посилаючись на усе вищевикладене та на необхідність першочергового фінансування захищених статей бюджету, Виконавчий комітет, «не має можливості допомогти з придбанням медичного обладнання та елементів тактичної медицини, що звичайно викликає низку питань».

— Звернення на ім’я мера, від командування військової частини, мені передав товариш Дмитро, який проходить там службу. Він сам з Кременчука, і там багато наших хлопців служить. Мова була не про дороговартісне медичне обладнання, а про елементи необхідні для надання першої медичної допомоги, в польових умовах. Ціна питання — 40-50 тисяч гривень. Якою була відповідь ви бачили. Мені здається, що наша влада так і не усвідомила, що формулювання «військова агресія», «зниження показників», «економічна криза» не дозволяють виправдовувати бездіяльність і марнотратство. А коли в ЗМІ з’являються заголовки про ремонт підлоги у вже «тисячу разів» відремонтованому укритті мерії, виникає питання: чи насправді робить очільник міста усе можливе для перемоги? — зазначив Богдан Лазоренко.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у містян, чи на часі зараз мільйонні витрати на «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію»:



Ми також порахували, скільки військових можна одягнути у зимову форму за гроші виділені на комунальне телебачення.