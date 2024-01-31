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Надзвичайні новини

На Кременчуччині поліція виявила понад 430 метрів браконьєрських сіток та близько 100 кг риби

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 197

 

Рибу передали до Полтавського рибоохоронного патруля для подальшої реалізації в дохід держави. А сітки передали для подальшого знищення

Вчора, 30 січня, під час профілактичного рейду на Сулинському заказнику Кременчуцького водосховища, неподалік села Святилівка Градизької громади поліціянти виявили на узбережжі мішки з рибою та браконьєрські сітки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Працівники поліції виявили 3 мішки зі свіжовиловленою рибою вагою близько 100 кг та 6 сіток загальною довжиною 430 метрів.

 

Рибу передали до Полтавського рибоохоронного патруля для подальшої реалізації в дохід держави. А сітки передали для подальшого знищення.

 

Наразі превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуцькому районі браконьєр «наловив» риби на 75 тисяч гривень. Поліція вилучила у чоловіка 35 м сітки та усю спійману рибу.

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Автор: Дарія Згура
Теги: браконьєрство риба Кременчуцький район
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