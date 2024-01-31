На Кременчуччині поліція виявила понад 430 метрів браконьєрських сіток та близько 100 кг риби

Рибу передали до Полтавського рибоохоронного патруля для подальшої реалізації в дохід держави. А сітки передали для подальшого знищення
Вчора, 30 січня, під час профілактичного рейду на Сулинському заказнику Кременчуцького водосховища, неподалік села Святилівка Градизької громади поліціянти виявили на узбережжі мішки з рибою та браконьєрські сітки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Працівники поліції виявили 3 мішки зі свіжовиловленою рибою вагою близько 100 кг та 6 сіток загальною довжиною 430 метрів.
Рибу передали до Полтавського рибоохоронного патруля для подальшої реалізації в дохід держави. А сітки передали для подальшого знищення.
Наразі превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуцькому районі браконьєр «наловив» риби на 75 тисяч гривень. Поліція вилучила у чоловіка 35 м сітки та усю спійману рибу.
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