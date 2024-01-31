Прощання із загиблим на війні Ігорем Калугіним відбудеться 1 лютого. Про це повідомили у на сторінці Департаменту соціального захисту населення у м.Кременчука у Фейсбуці.
Загинув військовий 23 січня 2024 року в районі села Табаївка Куп’янського району Харківської області.
Ігор проходив військову службу з 1 квітня 2016 року і був молодшим лейтенантом.
У полеглого воїна лишилися мати, дружина та троє дітей.
Поховання Ігоря Калугіна відбудеться завтра, 1 лютого 2024, а саме:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!
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