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Кременчук, Воїни світла

Прощання із загиблим на війні Ігорем Калугіним відбудеться 1 лютого

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 512

  

Він загинув 23 січня в районі села Табаївка Куп’янського району Харківської області

Прощання із загиблим на війні Ігорем Калугіним відбудеться 1 лютого. Про це повідомили у на сторінці Департаменту соціального захисту населення у м.Кременчука у Фейсбуці.

Загинув військовий 23 січня 2024 року в районі села Табаївка Куп’янського району Харківської області.

Ігор проходив військову службу з 1 квітня 2016 року і був молодшим лейтенантом.

У полеглого воїна лишилися мати, дружина та троє дітей.

Поховання Ігоря Калугіна відбудеться завтра, 1 лютого 2024, а саме:

  • об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
  • о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!

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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання поховання війна воїни світла
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