«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчука фотограф Ігор Калугін

23 січня загинув військовий з Кременчука Ігор Калугін (25.02.73). Молодший лейтенант загинув в районі села Табаївка Куп’янського району Харківської області. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили рідні військовослужбовця.
Ігор Валентинович У 2000 році служив в армії прапорщиком. Навчався у Миколаївському корабельному будівельному інституті. Також проходив навчання у Київському училищі зв’язку. До війни захоплювався фотографією, знімав весілля. В інтерв’ю «Телеграфу» Ігор розповідав, як знімав весілля ексдепутатки Оксани Піддубної, де свідком був Віталій Малецький, нині міський голова Кременчука.
Коли розпочалася російсько-українська війна Ігоря не взяли на службу в піхоту, оскільки служив на флоті. Лише у 5 хвилі мобілізації військовому вдалося потрапити до лав армії.
Спочатку проходив навчання на полігоні в Херсонській області. Полігон мав свої специфічні особисті через те, що розміщений на піску. Потім перекинули на позиції в Чаплинку поблизу Армянська за 3 км від лінії кордону з Кримом, де вони простояли 8 місяців.
З того часу військовий був зв’язківцем у 17 батальйоні 57 бригади, де дослужився до командира зв’язку.
У Ігоря Калугіна залишилося троє дітей: син та двоє доньок.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.