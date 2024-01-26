«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчука фотограф Ігор Калугін

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23 січня загинув військовий з Кременчука Ігор Калугін (25.02.73). Молодший лейтенант загинув в районі села Табаївка Куп’янського району Харківської області. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили рідні військовослужбовця.

Ігор Валентинович У 2000 році служив в армії прапорщиком. Навчався у Миколаївському корабельному будівельному інституті. Також проходив навчання у Київському училищі зв’язку. До війни захоплювався фотографією, знімав весілля. В інтерв’ю «Телеграфу» Ігор розповідав, як знімав весілля ексдепутатки Оксани Піддубної, де свідком був Віталій Малецький, нині міський голова Кременчука.

Коли розпочалася російсько-українська війна Ігоря не взяли на службу в піхоту, оскільки служив на флоті. Лише у 5 хвилі мобілізації військовому вдалося потрапити до лав армії.

Спочатку проходив навчання на полігоні в Херсонській області. Полігон мав свої специфічні особисті через те, що розміщений на піску. Потім перекинули на позиції в Чаплинку поблизу Армянська за 3 км від лінії кордону з Кримом, де вони простояли 8 місяців.

— На озері Сиваш біля заводу Титан не видно кордону між нашими та їх позиціями. Вони виходять на воду на катерах з повітряною подушкою. От по рації передають, що катера йдуть на нас. Бувало вночі вмикають прожектори або піднімають у небо шар, який видно за 10 км. Перевіряють наші «штанішки», як ми тримаємо лінію оборони. Ми ж бачимо, що на їх позиціях також вириті окопи, стоять бліндажі. Нам видно, як приїжджають туди тентовані вантажівки, в них що завгодно може бути, — розповів військовий «Телеграфу» у 2017 році.

З того часу військовий був зв’язківцем у 17 батальйоні 57 бригади, де дослужився до командира зв’язку.

У Ігоря Калугіна залишилося троє дітей: син та двоє доньок.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.