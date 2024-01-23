Нікіта Кісельов «З першого погляду»

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Активна творча кар’єра Нікіти розпочалася у вересні 2022. З того часу хіти артиста швидко набирають популярності та потрапляють у топи YouTube та музичних платформ. Пісня «Романтично» стала особливою композицією для закоханих пар, під неї освідчуються в коханні, молодята танцюють свій перший танець.

Інші треки Нікіти Кісельова є не менш популярними. Хіти «Чорні брови», «Два ліхтарі» і «Квартира 156» посіли особливе місце у плейлістах слухачів. Нещодавно Нікіта Кісельов разом з українською співачкою SKYLLER випустили спільну пісню «Ліфт», яка за лічені дні потрапила на перші позиції у рейтингу YouTube та взірвала Tik-Tok. А 1 грудня артист презентував українську версію відомого треку Тіни Кароль «Полюсы притяжения», яка тепер має назву «Полюси».

Ви маєте можливість поринути в неймовірну атмосферу музики, заспівати в унісон улюблені пісні та забути про усі турботи під мотиви кохання у піснях найромантичнішого співака країни.

Квитки можна придбати за посиланням: https://concert.ua/uk/event/nikita-kiselov-28-01







