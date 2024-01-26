Під час благодійних ярмарків у Горішніх Плавнях зібрано понад 50 тисяч гривень для бійців ЗСУ

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20 січня у Палаці культури й творчості Горішніх Плавнів Ferrexpo підтримала черговий благодійний ярмарок для надання допомоги захисникам та захисницям України, які невпинно продовжують виборювати свободу українського народу.

20 майстринь-рукодільниць з-поміж співробітниць підприємств Ferrexpo й жителів Горішніх Плавнів презентували свої творчі доробки на загал. Відвідувачі — як містяни, так і гості міста — мали змогу обрати щось для себе чи на подарунок близьким, зробивши донат на користь ЗСУ. Краму було стільки, що учасницям ярмарків ледь столів вистачило! Чого тут тільки не було — яскраві гердани з бісеру та прикраси з каменів Swarovski, обереги, іменні ляльки-мотанки, смаколики з натуральних інгредієнтів, букети, сувеніри з мила, вироби з дерева. Відвідувачів було стільки, що майстрині ледь встигали показувати й розповідати про особливості своїх виробів — кожен хотів обрати для себе щось цікаве й підтримати таким чином ЗСУ.

«Благодійний ярмарок — чудовий захід, який об’єднав і співробітників та співробітниць компанії, і жителів та гостей міста, й майстринь, які вміють творити красу, у єдину спільноту, готову разом робити добрі справи для тих, хто зараз захищає нас», — наголосила організаторка ярмарку Анна Лазаренко, фахівчиня департаменту корпоративних комунікацій Ferrexpo.

Під час двох січневих ярмарків вдалося зібрати понад 50 тис. грн. Це кошти, виручені за продаж виробів та донати відвідувачів заходів, які нічого для себе не придивилися, втім просто забажали підтримати захисників та захисниць. Кошти спрямують на придбання спорядження для бригад ЗСУ, у яких зокрема виконують бойові обов’язки співробітники Ferrexpo та горішньоплавняни.

Для соціально відповідальної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині проведення благодійних заходів стало доброю традицією від початку повномасштабного вторгнення. Це й благодійний забіг, що відбувся в травні 2023 року й зібрав кошти для реабілітації військових, й благодійні ярмарки, які на регулярній основі проводяться з жовтня 2023 року й мають на меті придбання певного спорядження для адресної передачі тим, хто цього потребує найбільше. Співробітники гірничо збагачувальних підприємств згуртувалися самі й об’єднують громади в спільному прагненні підтримати бійців та бійчинь ЗСУ, які продовжують невтомно виборювати таку бажану для всіх Перемогу.