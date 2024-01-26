Чоловіку, який тягав собаку мотоциклом, призначили виправні роботи

Подія сталася у липні минулого року. Чоловік вирішив, що єдиний спосіб, як можна привезти собаку додому, — це прив’язати її на мотузку та тягнути за мотоциклом
Чоловіку, який торік прив'язав собаку на мотузку та тягав за мотоциклом, винесли вирок. Про це йдеться у матеріалі «Тижневика ЕХО».
У матеріалах судової справи вказано, що у липні 2023 року житель Новосанжарської громади купив собаку та прив'язав його за мотузку до мотоцикла, щоб так доїхати додому. Жителі села Дубина побачили це та звернулися до місцевого поліцейського.
У результаті таких дій пес Балу отримав травми.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною) Кримінального кодексу України.
19 січня відбулося засідання Новосанжарського районного суду, де обвинуваченому присудили покарання у виді 200 годин громадських робіт без конфіскації тварини, а також він має сплатити на користь держави майже 13 тисяч гривень витрат на залучення експерта.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловікові під двері квартири підкинули тіло мертвого кота. Поліція з'ясовує обставини.
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