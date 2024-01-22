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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловікові підкинули труп чужого кота — поліція (доповнено)

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 453

 

Поліція з'ясовує обставини та шукає причетних

21 січня у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова у багатоквартирному будинку виявили тіло мертвого кота. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до поліції повідомив мешканець багатоповерхівки.

На місце виїхали слідчо-оперативна група та криміналісти. Тіло тварини вилучили для проведення дослідження. 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї осіб.

Додано

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, чоловік побачив у себе під дверима труп чужого кота з ознаками насильницької смерті.

Наразі ветлікарі оглядають тіло кота для встановлення причини смерті, а поліція спілкується з чоловіком.

Нагадаємо, у селі на Полтавщині чоловік застрелив собаку сусідки. Також нещодавно відбувся суд над двома юнаками, які торік вбили кажана, зняли це на відео та виклали його в інтернет.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слово і Діло
Теги: Кременчук жорстоке поводження тварини кіт поліція
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