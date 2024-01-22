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Незабаром в Україні може з'явитися інститут множинного громадянства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 282 Коментарів: 2

 

Президент України Володимир Зеленський подає до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити в Україні інститут множинного громадянства. Про це він повідомив у своєму відеопривітанні з нагоди Дня Соборності України.

За словами Президента, таким чином мати громадянство України зможуть усі етнічні українці та їхні нащадки, які проживають закордоном. 

Це стосується усіх тих, хто у різні часи був змушений виїхати з України у періоди різних хвиль еміграції.

Також Президент додає, що українське громадянство зможуть отримати іноземні добровольці, які стали на захист нашої держави та воюють за свободу України як за рідну Батьківщину. 

Нагадаємо, для отримання українського громадянства необхідно буде скласти три іспити — з основ Конституції України, історії України та володіння українською мовою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Укрінформ
Теги: громадянство України законопроєкт президент Зеленский
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Коментарі: 2

1 144
evil:
Сьогодні, 14:29

На хіба? Шоп коли квартальне кодло Ермака, Арахамї, Баканова до відповідальності притягнуть, вони виявились неосудними як громадяне Кіпру?


0 0
185
vsio nadoelo:
Сьогодні, 15:08

Нет. Чтоб вас не ужаснула реальная цифра оставшихся в живых украинцев.


0 0

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