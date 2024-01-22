У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється виставка «Інспірація» (афіша)

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23 січня кременчужан запрошують відвідати Кременчуцький краєзнавчий музей, де відбудеться відкриття виставки під назвою «Інспірація». Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Експонуватимуть свої роботи педагоги Кременчуцької дитячої художньої школи імені О. Д. Литовченка — Інна Мосієнко та Тетяна Шуляк.

Загалом на виставці буде представлено 32 роботи. Інна Мосієнко створює свої картини у графічній техніці, а Тетяна Шуляк — у жиовписній.

Відбудеться відкриття виставки 23 січня о 14.00 у приміщенні Кременчуцького краєзнавчого музею за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 2.

Музей працює з 9.00 до 16.30 без обідньої перерви. Вихідні дні: понеділок, вівторок.

Вхід на виставку вільний.