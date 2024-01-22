Ferrexpo та міська рада Горішніх Плавнів надали продуктову допомогу для ВПО громади

На умовах співфінансування компанія Ferrexpo та Горішньоплавнівська міська рада вкотре подбала про українців, які втратили свої домівки в результаті масованих ракетних атак, а нині проживають на території Горішньоплавнівської громади. Особливу увагу приділили людям літнього віку та особам з інвалідністю, які проживають у гуртожитках навчальних закладів міста — для них передали 255 продуктових наборів. Допомогу видали через фахівчинь територіального центру соціального обслуговування «Калина».
З перших днів повномасштабного вторгнення Ferrexpo охопила своєю турботою внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тимчасовий прихисток у Горішніх Плавнях. У компанії подбали про житло й щоденне гаряче харчування для 300 ВПО. Майже 100 осіб працевлаштувалися на підприємства компанії й розпочали нове життя в Горішніх Плавнях.
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