Ferrexpo та міська рада Горішніх Плавнів надали продуктову допомогу для ВПО громади

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 142 Новини компаній

Від початку повномасштабного вторгнення майже 100 осіб працевлаштувалися на підприємства Ferrexpo

На умовах співфінансування компанія Ferrexpo та Горішньоплавнівська міська рада вкотре подбала про українців, які втратили свої домівки в результаті масованих ракетних атак, а нині проживають на території Горішньоплавнівської громади. Особливу увагу приділили людям літнього віку та особам з інвалідністю, які проживають у гуртожитках навчальних закладів міста — для них передали 255 продуктових наборів. Допомогу видали через фахівчинь територіального центру соціального обслуговування «Калина».

«Будь-яка допомога від благодійників завжди на часі, й ми дуже вдячні за підтримку всім, хто не байдужий до людського горя», — зазначила вимушена переселенка з Краматорська Надія.

З перших днів повномасштабного вторгнення Ferrexpo охопила своєю турботою внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тимчасовий прихисток у Горішніх Плавнях. У компанії подбали про житло й щоденне гаряче харчування для 300 ВПО. Майже 100 осіб працевлаштувалися на підприємства компанії й розпочали нове життя в Горішніх Плавнях.