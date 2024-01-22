Голова Нацполіції пояснив, чому поліціянти не вручають повістки, та висловився щодо мобілізації

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 487

Поліція максимально сприяє ТЦК у тому, щоб встановлювати місцеперебування ухилянтів, та за наявності підстав доставляти до них таких людей

Голова Національній поліції України Іван Вигівський вважає, що покладення на поліціянтів функції вручення повісток військовозобов’язаним стане для них додатковим навантаженням.

У поліції немає додаткових ресурсів, аби в рамках мобілізації це робити та виконувати непритаманні їй функції. Про це він повідомив в інтервʼю «РБК-Україна».

— Лунає багато думок, заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими, а деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК, — зазначив Вигівський.

Він наголосив, що поліція «максимально сприяє ТЦК» в тому, щоб встановлювати місцеперебування ухилянтів та, за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких людей.

— Але вручення повісток, спільні наряди — це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, зокрема й непритаманні поліції функції, — пояснив голова Нацполіції.

Іван Вигівський додав, що поліціянти готові допомагати, але «особисто фізично ходити роздавати повістки не будуть».

— Принаймні до того моменту, поки законом не буде встановлена така норма і це не буде визначено нашим функціоналом, — наголосив він, додавши, що у такому разі в поліції «не вистачить людей».

Обговорюючи тему мобілізації поліціянтів, Іван Вигівський зазначив, що вони працюють в посиленому режимі з 24 лютого 2022 року, а створена в лавах Нацполіції штурмова бригада «Лють» безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ на фронті. Він також заявив про готовність до мобілізації правоохоронців, якщо буде ухвалене таке рішення.

На його думку, якщо мобілізувати ще більше поліціянтів, то це може позначитись на криміногенній ситуації в країні.

Іван Вигівський повідомив, що в Україні «склалась аномальна ситуація». Під час війни в інших державах зазвичай значно погіршувалась криміногенна ситуація, а в Україні «вдається тримати криміногенну ситуацію під контролем і забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та правопорядок».

— У нас немає розгулу вуличної злочинності — вулицями не бігають люди зі зброєю, нікого не розстрілюють, не грабують, не трощать вітрини. І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько 4000 нарядів, то тепер понад 7000. Сьогодні можна достатньо безпечно почуватися на вулиці, — запевнив очільник Нацполіції.

Він зазначив, що «поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс», та ретельно підходить до відбору кандидатів до своїх лав.

— У 2022-2023 роках ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей, — повідомив Іван Вигівський.

За його словами, 60% поліціянтів — це люди від 18 до 25 років. Навіть у бригаді «Лють», яка воює на фронті, це здебільшого люди віком до 27 років.

— У бригаді десь 30% бійців — це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення. Звісно, в перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переводу до Збройних сил України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, — пішли до штурмової бригади «Лють», — розповів очільник Нацполіції.

Нагадаємо, у грудні військовий аналітик, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий висловив думку, що правопорядок в Україні охороняють забагато поліціянтів і що з лав поліції можна мобілізувати та відправити на фронт не менше 40 тисяч правоохоронців.