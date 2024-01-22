Голова Нацполіції пояснив, чому поліціянти не вручають повістки, та висловився щодо мобілізації

Поліція максимально сприяє ТЦК у тому, щоб встановлювати місцеперебування ухилянтів, та за наявності підстав доставляти до них таких людей
Голова Національній поліції України Іван Вигівський вважає, що покладення на поліціянтів функції вручення повісток військовозобов’язаним стане для них додатковим навантаженням.
У поліції немає додаткових ресурсів, аби в рамках мобілізації це робити та виконувати непритаманні їй функції. Про це він повідомив в інтервʼю «РБК-Україна».
Він наголосив, що поліція «максимально сприяє ТЦК» в тому, щоб встановлювати місцеперебування ухилянтів та, за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких людей.
Іван Вигівський додав, що поліціянти готові допомагати, але «особисто фізично ходити роздавати повістки не будуть».
Обговорюючи тему мобілізації поліціянтів, Іван Вигівський зазначив, що вони працюють в посиленому режимі з 24 лютого 2022 року, а створена в лавах Нацполіції штурмова бригада «Лють» безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ на фронті. Він також заявив про готовність до мобілізації правоохоронців, якщо буде ухвалене таке рішення.
На його думку, якщо мобілізувати ще більше поліціянтів, то це може позначитись на криміногенній ситуації в країні.
Іван Вигівський повідомив, що в Україні «склалась аномальна ситуація». Під час війни в інших державах зазвичай значно погіршувалась криміногенна ситуація, а в Україні «вдається тримати криміногенну ситуацію під контролем і забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та правопорядок».
Він зазначив, що «поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс», та ретельно підходить до відбору кандидатів до своїх лав.
За його словами, 60% поліціянтів — це люди від 18 до 25 років. Навіть у бригаді «Лють», яка воює на фронті, це здебільшого люди віком до 27 років.
Нагадаємо, у грудні військовий аналітик, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий висловив думку, що правопорядок в Україні охороняють забагато поліціянтів і що з лав поліції можна мобілізувати та відправити на фронт не менше 40 тисяч правоохоронців.
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