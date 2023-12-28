Чоловіка подали у розшук, хоча він запевняє, що повістки не отримував — у Кременчуцькому РТЦК пояснили, чи таке можливе

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 616

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» зателефонувала жінка, яка розповіла історію, що пов’язана з її дорослим сином. За словами пані Катерини, її сина визнали ухилянтом та подали у розшук, хоча повістки для прибуття до військкомату він не отримував.

— Мені телефонували з незнайомого номера. Я декілька разів не відповіла. Дзвінки повторювалися. Після чергового разу не витримала та взяла слухавку. З’ясувалося, що дзвонить дільничний поліцейський, який хоче розпитати мене про сина, бо той оголошений у розшук. На питання за що, він відповів, що його у розшук подав Кременчуцький РТЦК та СП за ухилення від прибуття до військкомату, — розповіла жінка.

За її словами, дільничний навіть запросив її «на допит». На зауваження, що вона нічого не скоювала, щоб її допитувати, він виправився та запросив на «співбесіду». Юридично обізнана жінка порадила правоохоронцю присилати повістку, а без неї нікуди не пішла.

Втім, після цього дзвінка вона ретельно розпитала 27-річного сина, коли й де йому вручали повістку для прибуття у ТЦК та СП. Він запевнив матір, що ніде і ніхто йому нічого не вручав.

— Можливо, вони приносили повістку за його старим місцем проживання. Бо син торік переїхав. Та, не знайшовши сина, відмітили у себе, що повістку йому нібито вручили, — висловила припущення пані Катерина.

Наша редакція звернулася за коментарем з цього приводу до виконувача обов'язків начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослава Волкова.

Зокрема ми запитали у нього, чи можуть повістку з викликом до ТЦК кинути у поштову скриньку чи передати через родичів або знайомих військовозобов’язаного? І чи буде вважається така повістка врученою?

— Повістки військовозобов’язаним вручають лише персонально під підпис. У разі неприбуття за повісткою передаємо до поліції звернення з метою доставлення до РТЦК та СП. І поліція розшукує та доставляє таких громадян. Щоб уникнути цього, раджу прибувати до РТЦК та СП у визначений в повістці день та час. Крім того, усім військовозобов’язаним при зміні місця проживання чи роботи необхідно у 7-денний строк повідомляти про це РТЦК та СП, тому що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 КУпАП, — пояснив Мирослав Волков.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також звернувся до дільничного поліціянта, який телефонував нашій читачці із запитанням, хто йому надає доручення щодо розшуку ухилянтів та що він робить після того, як встановлює їхнє місцеперебування.

— До нас надходить звернення від Кременчуцького ТЦК та СП по кожному військовозобов’язаному, який не з’явився за повісткою, або якого вони не можуть розшукати за адресою, яка вказана у його облікових даних. Я маю встановити його місце перебування, для чого опитую його родичів та знайомих. Після того, як знаходжу людину, пропоную їй прибути до ТЦК для з’ясування обставин, чому його розшукують. Жодного військовозобов’язаного я до військкомату поки не доставляв, — пояснив редакції дільничний офіцер поліції.

Нагадуємо, 25 грудня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти — щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.