Де та коли у Кременчуці пройде обряд Водосвяття на Водохреща

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Цьогоріч свято Водохреща у Кременчуці відзначатимуть 6 січня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Освячення води та масові хрещенські купання відбудуться:

в районі пристані річкового вокзалу біля Дніпра з 13.00 (вул. Університетська, 2-В);

(вул. Університетська, 2-В); в селі Потоки, район Вознесенської церкви з 9.30 (вул. Лісова).

Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників і правоохоронців.

Також у день Хрещення Господнього традиційно відбудеться Хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Початок запланований на 12.30. Завершиться хода Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу.

У разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води, кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів.

Нагадаємо, як занурення у крижану воду впливає на організм людини.