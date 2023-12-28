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Кременчук

Де та коли у Кременчуці пройде обряд Водосвяття на Водохреща

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 181

 

Відбудуться Хрещенські купання та Хресна хода

Цьогоріч свято Водохреща у Кременчуці відзначатимуть 6 січня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Освячення води та масові хрещенські купання відбудуться:

  • в районі пристані річкового вокзалу біля Дніпра з 13.00 (вул. Університетська, 2-В);
  • в селі Потоки, район Вознесенської церкви з 9.30 (вул. Лісова).

Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників і правоохоронців.

Також у день Хрещення Господнього традиційно відбудеться Хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Початок запланований на 12.30. Завершиться хода Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу.

У разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води, кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів.

Нагадаємо, як занурення у крижану воду впливає на організм людини.

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Автор: Дарія Згура
Теги: водохреща традиції
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