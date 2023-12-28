Де та коли у Кременчуці пройде обряд Водосвяття на Водохреща

Цьогоріч свято Водохреща у Кременчуці відзначатимуть 6 січня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Освячення води та масові хрещенські купання відбудуться:
Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників і правоохоронців.
Також у день Хрещення Господнього традиційно відбудеться Хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Початок запланований на 12.30. Завершиться хода Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу.
У разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води, кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів.
Нагадаємо, як занурення у крижану воду впливає на організм людини.
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