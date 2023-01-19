Як занурення у крижану воду впливає на організм людини

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19 січня в Україні на Водохреща заведено освячувати воду та багато людей здійснюють занурення в хрестоподібні ополонки, які зазвичай вирізьблені з льоду на водоймі. Традиція занурення в холодну воду дуже часто характерна для православних християн та греко-католиків.

Освячена на Хрещення вода вважається цілющою, тою, яка приносить духовне і тілесне здоров’я. Конкретних правил, як саме треба купатися на Водохреща, немає. Але, за звичаєм, купання являє собою триразове занурення у воду з головою. При цьому люди, які вірують хрестяться і вимовляють «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!».

Проте як цей обряд впливає на здоров’я людини? Адже занурення у крижану воду – це не такий легкий процес, як може здатися, на перший погляд. Таке занурення – сильний стрес, який вмикає захисні реакції організму, що не дозволяють нам захворіти від купання.

Якщо розглядати питання позитивного впливу купання в холодній ополонці на стан здоров’я, то перш за все це стосується тривалого й систематичного плавання впродовж року, а не разового занурення на Водохреща взимку.

Як повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», саме плавання в холодній воді у регулярному, поступовому та скоригованому режимі приносить користь для здоров’я. Але у непідготовлених же людей існують ризики смерті або через реакцію нейрогенного холодового шоку, або через гіпотермію.

Де та о котрій 19 січня у Кременчуці проходитимуть обряд водосвяття та хресна хода

Варто пам'ятати, що холодна вода може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям, таких як застуда, кашель, пневмонія, подразнення в горлі (оскільки вона є антагоністом температурних умов тіла) і лихоманка.

Ризики для організму, не підготовленого до впливу холодної води

Нещодавні дослідження показали, що велика частка смертей від занурення в холодну може бути пов’язана з аритміями, спричиненими активацією симпатичної та парасимпатичної нервової системи. У деяких людей, що мають фактори ризику реактивна вегетативна відповідь

може спровокувати аритмію та призвести до зупинки серця. Тому перед тим, як занурюватися у холодну воду, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Важливі безпекові заходи

Пам’ятайте, що надмірне перебування на холоді може бути смертельним. Почніть повільно, з дуже коротких періодів занурення та переконайтеся, що ви правильно підготувалися до повторного занурення. Відкрита вода може бути небезпечною. Плавайте лише там, де це безпечно і переконайтеся, що ви можете швидко й легко входити у воду та виходити з неї. Ніколи не плавайте самостійно. Ніяких пірнань. Не пірнайте та не стрибайте, якщо ви не звикли до холодної води. Холодна вода може спричинити задишку та холодовий шок. Знайте свої межі. Зі зниженням температури зменшуйте час перебування у воді. Взимку плавці часто перебувають у воді лише 1-2 хвилини за раз. Загальне правило полягає в тому, що ви можете проводити у воді 1 хвилину на градус температури води, але додатково також потрібно прислухатися до свого організму. Зігрівайтеся повільно. Не приймайте гарячий душ. Гаряча вода може охолодити серцевину, і це може бути небезпечно. Замість цього подбайте про теплий одяг, добре закутайтеся та випийте гарячого чаю. Вживати алкогольні напої та курити перед купанням категорично протипоказано.

Алкоголь розширює периферійні судини, що значно збільшує тепловіддачу. Куріння ж істотно порушує кровообіг, чим збільшує охолодження. Наприклад, викурювання лише 1 сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°C.

Якщо ви хочете зануритися в холодну воду — важливо регулярно тренуватися, а не здійснювати одноразове купання.

Кілька досліджень показали, що плавання в холодній воді може включати:

позитивні зміни в гематологічній та ендокринній функції організму;

зменшення кількості інфекцій верхніх дихальних шляхів;

пом’якшення розладів настрою та покращення загального самопочуття.

Регулярний вплив води з нижчими температурами корисний для здоров’я, проте кілька досліджень окреслили й потенційні ризики від нього.

Деякі переваги регулярного купання у холодній воді:

Зміцнює вашу імунну систему.

Перебування в холодній воді підвищує кількість білих кров'яних тілець (лейкоцитів), збільшує швидкість метаболізму. Це відбувається тому, що тіло намагається зігрітися і в процесі активує імунну систему. Дає відчуття природного задоволення.

Плавання в холодній воді активізує виділення ендорфіну — природного антидепресанту. Цю хімічну речовину виробляє мозок, щоб забезпечити нам відчуття легкості, ейфорії під час повсякденної діяльності. Покращує кровообіг.

Плавання в холодній воді викликає пришвидшення руху крові в судинах і збільшує кровопостачання внутрішніх органів, щоб зберегти тепло, зміцнює артерії та знижує артеріальний тиск. Таким чином, ви зможете залишатися у формі та гарному самопочутті протягом усього життя. Спалює калорії.

Частота серцевих скорочень пришвидшується в холодній воді, а рухи тіла стають активнішими, щоб зберегти тепло під час плавання, що призводить до спалювання набагато більшої кількості калорій, ніж у звичайних умовах. Зменшує стрес.

Плавання в холодній воді створює фізичне та психічне навантаження на організм, збільшує виділення катехоламінів, активує симпатичну нервову систему та підвищує концентрацію норадреналіну та β-ендорфіну.

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