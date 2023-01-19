Як занурення у крижану воду впливає на організм людини

19 січня в Україні на Водохреща заведено освячувати воду та багато людей здійснюють занурення в хрестоподібні ополонки, які зазвичай вирізьблені з льоду на водоймі. Традиція занурення в холодну воду дуже часто характерна для православних християн та греко-католиків.
Освячена на Хрещення вода вважається цілющою, тою, яка приносить духовне і тілесне здоров’я. Конкретних правил, як саме треба купатися на Водохреща, немає. Але, за звичаєм, купання являє собою триразове занурення у воду з головою. При цьому люди, які вірують хрестяться і вимовляють «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!».
Проте як цей обряд впливає на здоров’я людини? Адже занурення у крижану воду – це не такий легкий процес, як може здатися, на перший погляд. Таке занурення – сильний стрес, який вмикає захисні реакції організму, що не дозволяють нам захворіти від купання.
Якщо розглядати питання позитивного впливу купання в холодній ополонці на стан здоров’я, то перш за все це стосується тривалого й систематичного плавання впродовж року, а не разового занурення на Водохреща взимку.
Як повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», саме плавання в холодній воді у регулярному, поступовому та скоригованому режимі приносить користь для здоров’я. Але у непідготовлених же людей існують ризики смерті або через реакцію нейрогенного холодового шоку, або через гіпотермію.
Де та о котрій 19 січня у Кременчуці проходитимуть обряд водосвяття та хресна хода
Варто пам'ятати, що холодна вода може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям, таких як застуда, кашель, пневмонія, подразнення в горлі (оскільки вона є антагоністом температурних умов тіла) і лихоманка.
Нещодавні дослідження показали, що велика частка смертей від занурення в холодну може бути пов’язана з аритміями, спричиненими активацією симпатичної та парасимпатичної нервової системи. У деяких людей, що мають фактори ризику реактивна вегетативна відповідь
може спровокувати аритмію та призвести до зупинки серця. Тому перед тим, як занурюватися у холодну воду, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Алкоголь розширює периферійні судини, що значно збільшує тепловіддачу. Куріння ж істотно порушує кровообіг, чим збільшує охолодження. Наприклад, викурювання лише 1 сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°C.
Якщо ви хочете зануритися в холодну воду — важливо регулярно тренуватися, а не здійснювати одноразове купання.
Кілька досліджень показали, що плавання в холодній воді може включати:
Регулярний вплив води з нижчими температурами корисний для здоров’я, проте кілька досліджень окреслили й потенційні ризики від нього.
Деякі переваги регулярного купання у холодній воді:
Раніше ми писали, як знезаразити воду та профілактика захворювань, що передаються через неї.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер