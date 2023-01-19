Ошукував переселенців: у Кременчуці судитимуть місцевого жителя

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У березні 2022 року 19-річний кременчужанин ошукував вимушено переселених осіб. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Шахрай оприлюднював у Telegram-каналі та платформі OLX оголошення про надання в оренду квартир у Львівській та сусідніх областях, використовуючи фотографії чужих осель із мережі «Інтернет», а також про перевезення жінок та дітей, які тікали від війни із зони бойових дій. Під час телефонних розмов розповідав людям про наявність інших клієнтів та переконував якнайшвидше забронювати житло і переказати кошти на банківську картку, однак після отримання передоплати телефонні номери абонентів блокував.

Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.