Ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини суттєво знизились

Середні ціни на бензин, дизпаливо та газ на Полтавщині за день знизилися на 5-20 копійок за літр, а у Кременчуці на деяких АЗС навіть на 2 грн
Сьогодні бензин А-95 на АЗС Кременчука у багатьох операторів подешевшав у порівнянні із вчорашнім днем на суму від 30 копійок до 2 грн. У декого подешевшало і дизпаливо. А щодо автомобільного газу, то його ціна знизилась за день на 20-50 копійок за літр.
Середні ціни на автомобільне пальне в Полтавській області також помітно знизились — на бензин на 42-50 копійок, на дизельне пальне — на 16 копійок, а на газ — на 36 копійок за літр.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
51,60
|-0,42
|+0,801%
|
Бензин А-95
|
50,41
|-0.50
|-0,982%
|
Бензин А-92
|
51,49
|
0.00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
54,35
|-0.16
|
-0,296%
|
Газ автомобільний
|
27,73
|
-0.36
|
-1.291%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
51,99
|
49,99
|
|
54,99
|
27,99
|
Motto
|
51,98
|
|
50,98
|
55,28
|
|
WOG
|
53,00
|
51,00
|
|
55,00
|
28,48
|
Авіас
|
53,50
|
53,00
|
52,00
|
55,00
|
26,44
|
Автотранс
|
49,98
|
|
|
54,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
49,49
|
|
|
54,49
|
27,99
|
ОККО
|
53,00
|
51,00
|
|
55,00
|
28,49
|
Укрнафта
|
49,50
|
47,50
|
|
51,50
|
26,50
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер