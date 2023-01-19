Ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини суттєво знизились

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Середні ціни на бензин, дизпаливо та газ на Полтавщині за день знизилися на 5-20 копійок за літр, а у Кременчуці на деяких АЗС навіть на 2 грн

Сьогодні бензин А-95 на АЗС Кременчука у багатьох операторів подешевшав у порівнянні із вчорашнім днем на суму від 30 копійок до 2 грн. У декого подешевшало і дизпаливо. А щодо автомобільного газу, то його ціна знизилась за день на 20-50 копійок за літр.

Середні ціни на автомобільне пальне в Полтавській області також помітно знизились — на бензин на 42-50 копійок, на дизельне пальне — на 16 копійок, а на газ — на 36 копійок за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 19.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 51,60 -0,42 +0,801% Бензин А-95 50,41 -0.50 -0,982% Бензин А-92 51,49 0.00 0% Дизельне пальне 54,35 -0.16 -0,296% Газ автомобільний 27,73 -0.36 -1.291%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 19.01.2023 р.