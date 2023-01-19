Водохреща 2023: як кременчужани занурювалися в Дніпро

Традиційно у день Хрещення Господнього біля річкового вокзалу збиралися сотні кременчужан. Більшість людей згуртувалися, аби освятити воду, деякі, щоб випробувати власний дух у крижаних водах Дніпра.
Погода на цьогорічне Водохреще «відзначилася» відносним теплом і сонцем, криги на воді не було.
У визначених для занурення місцях встановили пости, де чергували працівники рятувально-оперативних служб.
Такі пости були встановлені:
У день хрещення Господнього традиційно відбулася хресна хода, маршрут якої розпочалася від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Завершилась хода великим водосвяттям в районі річкового вокзалу.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер