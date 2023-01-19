Водохреща 2023: як кременчужани занурювалися в Дніпро

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 233

Традиційно у день Хрещення Господнього біля річкового вокзалу збиралися сотні кременчужан. Більшість людей згуртувалися, аби освятити воду, деякі, щоб випробувати власний дух у крижаних водах Дніпра.

Погода на цьогорічне Водохреще «відзначилася» відносним теплом і сонцем, криги на воді не було.

У визначених для занурення місцях встановили пости, де чергували працівники рятувально-оперативних служб.

Такі пости були встановлені:

в районі водозабору на території Андріївського кафедрального собору (вул. Університетська, 1а) на березі Дніпра з 11.00;

в районі пристані річкового вокзалу на Дніпрі (вул. Університетська, 2в) о 13.00;

в районі Спасо-Преображенської церкви на березі Сухого Кагамлика (278 квартал) з 11.00;

в районі Демурівської човникової станції на березі Дніпра (вул. Лейтенанта Дніпрова) з 11.00;

в районі кафе «Івушка» (аквапарк) з 8.00;

в селі Потоки (район Вознесенської церкви на вулиці Лісовій) з 9.00.

У день хрещення Господнього традиційно відбулася хресна хода, маршрут якої розпочалася від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу. Завершилась хода великим водосвяттям в районі річкового вокзалу.