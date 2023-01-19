В Україні продовжують вигадувати нові схеми виманювання грошей – як обманюють пенсіонерів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 218

Про це варто знати кожному та попередити своїх дідусів та бабусь

Шахраї й під час війни продовжують займатися своїм ремеслом та вигадують нові схеми виманювання грошей у довірливих людей. Пенсіонери завжди опиняються під їхнім прицілом, бо не всі з них вміють безпечно користуватися телефонами та інтернетом.

Багато шахрайських повідомлень приходять абонентам Viber. Саме цей месенджер користується найбільшою популярністю у літніх людей в Україні.

Найпоширеніша схема обману у Viber – використання шахраями назв великих торговельних мереж або благодійних організацій. Робиться розсилка від імені відомої мережі супермаркетів, або благодійного фонду. В повідомленні пропонують унікальну знижку, спеціальну пропозицію, можливість отримати гроші. Для цього потрібно лише перейти за посиланням, яке там же міститься.

Після переходу з'являється анкета, яку потрібно заповнити. Людина вводить свій номер з акаунта Вайбера, а потім отримуєте смс, яке потрібно ввести на сайті. Після цього можна позбутися своїх коштів на банківській картці.

На фоні проблем зі зв’язком різних мобільних операторів шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей. Останні місяці внаслідок відключення електроенергії послаблюється, а інколи й зникає сигнал мобільного зв’язку, чим користуються злочинці. Про це пише Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був стабільний зв’язок.

Після цього на телефон «жертви» приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо.