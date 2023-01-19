Меморіал пам’яті планують створити у Світловодську

У Світловодську планують створити меморіал пам’яті. Про це повідомляється на офіційному сайті Світловодської міської ради.
Він зазначив, що меморіал, який планується створити на набережній міста, являтиме собою оглядовий майданчик з меморіальними дошками, на яких будуть зазначені імена усіх загиблих героїв.
Інформація про автора ескізу матеріалу, строки, приблизну вартість реалізації та джерела фінансування цього проєкту на офіційному сайті Світловодської міської ради не зазначена.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер