Меморіал пам’яті планують створити у Світловодську

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 175

У Світловодську планують створити меморіал пам’яті. Про це повідомляється на офіційному сайті Світловодської міської ради.

— Для того, щоб закарбувати ім’я кожного героя в історії нашої громади, виникла ідея створення меморіалу пам’яті, — коментує ідею створення меморіалу міський голова Андрій Маліцький.

Він зазначив, що меморіал, який планується створити на набережній міста, являтиме собою оглядовий майданчик з меморіальними дошками, на яких будуть зазначені імена усіх загиблих героїв.

— Будь ласка, надавайте свої пропозиції щодо назви меморіалу, залишаючи свої пропозиції у коментарях, — звернувся міський голова.

Інформація про автора ескізу матеріалу, строки, приблизну вартість реалізації та джерела фінансування цього проєкту на офіційному сайті Світловодської міської ради не зазначена.