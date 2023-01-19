В районі електростанції у ДТП потрапила маршрутка №30: постраждав пасажир

19 січня у Кременчуці на проспекті Свободи, в районі зупинки громадського транспорту «Міський Сад» сталась ДТП. Про це повідомляють очевидці.
Не розминулися легковик та маршрутка №30. На місці працює поліція.
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За попередньою інформацією від пресслужби патрульної поліції, водій Opel Astra рухався з вулиці Хорольської в напрямку проспекту Свободи, не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1 "Дати дорогу", в результаті чого здійснив зіткнувся з маршруткою, яка рухалася з проспекту Свободи на вулицю Троїцьку. В результаті ДТП травмувалась пасажир маршрутки.
Прибула карета швидкої допомоги. Діагноз встановлюється. На місце викликано слідчих.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер