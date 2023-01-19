У Службі автодоріг Полтавщини відзвітували, як тривають роботи на мосту через Сулу

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Працюють цілодобово, проїзд поки що залишається закритим для всіх видів транспорту

На мосту через Сулу, що поблизу села Липове Кременчуцького району тривають роботи з капітального ремонту мосту через Сулу.

Як повідомили в Службі автодоріг Полтавщини (САД), роботи тривають цілодобово. Нині підрядники монтують прогонову будову, бурять та бетонують палі на опорах, готують елементи арматурного каркаса тощо.

Проїзд поки що залишається закритим для всіх видів транспорту.

Нагадаємо, міст розташований на автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Через аварійний стан міст закрили у березні 2021 року. Ремонт відновили у листопаді 2022 року.

Раніше повідомлялось, що цей міст забезпечує транспортний зв’язок між північчю, центром, півднем України – Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями. У САД наголосили, що запустити рух в найкоротші терміни – пріоритетне завдання.