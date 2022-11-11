На Полтавщині відновили капітальний ремонт мосту через Сулу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 253

В області відновили капітальний ремонт мосту через Сулу у Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Довжина споруди – 214 метрів. Це частина дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь і важлива транспортна артерія між північчю, центром та півднем України.

Наразі проїзд закритий для транспорту, але дорожники працюють, щоб якнайшвидше його відновити. Це пріоритетне завдання.

Міст збудований 60 років тому. До початку ремонту був в аварійному стані. Завершити роботи на об'єкті планували ще у вересні, однак через повномасштабне вторгнення рф їх призупинили. Нині вони відновлені, бригади працюють.