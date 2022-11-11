Стадіон, так стадіон - 2: Жан Беленюк викликав на дебати президента Національного олімпійського комітету

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Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк презентував програму, з якою піде на вибори президента Національного олімпійського комітету України. Також Жан Беленюк запропонував своєму основному опонентові Вадиму Гутцайту взяти участь у публічних дебатах. І навіть назвав свою дату – 13 листопада. Місце — олімпійська база в Конча-Заспі. Стадіон, так стадіон — 2.

Як відомо, 17 листопада відбудеться Генеральна асамблея НОК, на якій відбудуться вибори нового очільника організації. Сергій Бубка, який обіймав посаду протягом 17 років, вирішив кандидатури не подавати. А отже на його місце, окрім Беленюка, претендують міністр молоді і спорту України, олімпійський чемпіон Барселони-1992 з фехтування Вадим Гутцайт, тренер з боротьби, голова Київського обласного осередку НОК Ігор Малинський та олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна).

За інформацією пресслужби Федерації хокею України, Жан Беленюк розклав по полицях усі кроки, які здійснить першочергову з метою реформування олімпійського руху в нашій державі в разі обрання на посаду.

Впродовж першого року діяльності Беленюк збирається вдосконалити статут НОК. Проект змін полягає в його адаптації до статуту Міжнародного олімпійського комітету і посилання на статути топ-5 провідних НОКів світу.

Також Беленюк розраховує повернути після десяти років відсутності пост генерального секретаря організації.

У планах кандидата є створення при НОК санкційного комітету, в який увійдуть фахівці з санкційної політики. Їхнім завданням буде відстежування будь-яких спроб активізації суб’єктів олімпійського руху країн-агресорів. Санкційний комітет матиме на меті попередження спроб залучення до змагань представників росії, білорусі й ірану.

Беленюк планує провести фінансовий та правовий аудит діяльності НОК. Жан вважає за потрібне здійснити перевірку Фонду олімпійської солідарності, щодо якого керівництвом ряду спортивних федерацій були здійснені публічні заяви та звинувачення у вибірковості розподілу коштів.

Деталізація напрямків роботи та обов’язки віце-президентів. Беленюк розраховує бачити шістьох заступників: з міжнародних питань, з питань правового забезпечення, з питань роботи зі спонсорами та партнерами, з питань комунікації з осередками НОК України, з питань медійної та/або маркетингової політики, з питань роботи зі спортовцями і тренерами.

До кінця 2024 року пан Беленюк розраховує ввести зміни у напрямі розвитку масового спорту, створити профільні групи фахівців, які відповідали б за цей напрям. Також у планах є перехід українського спорту на клубну систему. У цьому контексті за основу буде взята законодавча база країн Європейського союзу та Скандинавії.

Величезну увагу Беленюк у презентації своєї програми приділив напрямові цифровізації спорту в Україні. Поміж іншого він планує створення на базі додатку «Дія» паспортів спортовця і тренера, створення цифрової бази олімпійських об’єктів з залученням крауфандингових коштів для їх реконструкції чи дотацій, створення єдиних стандартів для справедливого розподілу допомоги спортовцям та федераціям з Фонду олімпійської солідарності, створення програми маршруту наслідків російської агресії для міжнародних донорів та інвесторів, перезавантаження спортивного арбітражного суду НОК, створення на базі НОК спеціального органу антидопінгової політики тощо.

Поряд із Жаном Беленюком активну участь у презентації взяли Євген Пронін та Георгій Зубко, президенти Федерації легкої атлетики та хокею, юрист-міжнародник Олег Хлус. Також присутніми були знамениті олімпіоніки – легкоатлет Валерій Борзов і гімнастка Стелла Захарова. В форматі онлайн-конференції участь у події взяли скелетоніст Владислав Гераскевич і олімпійські чемпіонки з біатлону та легкої атлетики Олена Білосюк та Наталія Добринська. Як відомо, пані Білосюк теж є кандидаткою на посаду президента НОК України. Вислухавши презентацію Беленюка, Олена сказала: «Почуте мені імпонує і наші бачення руху співпадають». При цьому Білосюк обіцяла визначитися зі своєю подальшою роллю у виборах на посаду президента НОК після особистої розмови з Жаном.