Після канікул: у скількох школах Полтавщини продовжується освітній процес

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 242

В усіх школах територіальних громад області вже відбулися осінні канікули, а в одній громаді їх перенесено на грудень. Формат навчання, як і на початку цього навчального року, змішаний.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.

Наразі освітній процес відбувається у 528 школах області:

74 - очно;

244 - змішано;

210 - дистанційно.

Цього навчального року у школах Полтавщини освітні послуги отримують майже 140 тис. учнів, з яких 5 157 - з числа внутрішньо переміщених осіб, яких зараховано до закладів загальної середньої освіти області за заявами батьків. Освітній процес забезпечують 15 027 педагогічних працівників.

У 282 школах області у класах з інклюзивним навчанням здобувають освіту 1 636 учнів з особливими освітніми потребами. Функціонують 29 інклюзивно-ресурсних центрів, засновниками яких є міські, сільські та селищні ради.

Поступово відбувається повернення до закладів освіти області учнів та педагогів, які виїхали за межі України у зв’язку із повномасштабним вторгненням РФ. Так, станом на 09 листопада, таких учнів налічується 11 250, а педагогів - 165 (це менше у порівнянні із показниками на червень поточного року - 15 942 та 352 відповідно).

Діти, які перебувають за кордоном, здобувають освіту за місцем свого тимчасового перебування, дистанційно у школах області або поєднують різні форми навчання.

За інформацією департаменту освіти і науки ПОВА, робота щодо облаштування укриттів та систем оповіщення перебуває у фокусі постійної уваги. На сьогодні 389 закладів загальної середньої освіти облаштовані укриттями, при цьому 380 шкіл мають власні сховища, а 9 - використовують укриття на відстані.

- Безпека учасників освітнього процесу є пріоритетом під час прийняття рішення щодо форм навчання у закладах освіти. Незважаючи на перешкоди, які маємо сьогодні, освітяни області зуміли належно організувати процес навчання та гідно тримають освітній фронт, - заявили у департаменті.

Раніше ми писали, що на Полтавщині 311 шкіл працюють змішано та очно.