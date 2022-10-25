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Кременчук, Освіта, Полтавщина

На Полтавщині 311 шкіл працюють змішано та очно

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 185

 

У пріоритеті безпека учнів і педагогів

311 шкіл на Полтавщині працюють у змішаному та очному форматі. Про це повідомив Євген Кончаковський, директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.

Таким чином наразі школи Полтавської області працюють:

  • дистанційно — 217;
  • змішано — 239;
  • очно — 72.

За словами начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, безпека учасників освітнього процесу на даний момент є пріоритетом. У кожного закладу має бути укриття з інтернетом та усім необхідним для навчання.

— Це стратегічне завдання для всіх громад, яке не потребує великих грошей, — додав він.

Раніше ми писали, чому в Кременчуці всі комунальні школи працюють дистанційно.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: life.pravda.com.ua
Теги: школи навчання змішане навчання дистанційний режим очне навчання змішано дистанційно очно департамент освіти і науки Полтавська ОВА
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