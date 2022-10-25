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Кременчук, Надзвичайні новини

В акваторії Кременчуцького водосховища поліцейські вилучили кілометр браконьєрських сіток

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 253

 

Під час патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища рейдова група перевірила 5 промислових суден

Працівники водної поліції Кременчуцького районного управління ГУНП Полтавщини та Полтавського  рибоохоронного патруля проводять превентивну роботу на акваторії Кременчуцького водосховища в межах Кременчуцького району.
Під час патрулювання рейдова група перевірила промислові судна на наявність порушень чинного природоохоронного законодавства та вилучила безгосподарське майно з незаконним уловом.  
 

— Під час патрулювання на території Сулинського заказника 24-го жовтня рейдовою групою виявлено 10 сіток загальною довжиною близько 1 кілометра, в яких знаходилась риба різних видів загальною вагою близько 25 кг.
Працівники Полтавського рибоохоронного патруля склали акт обстеження безгосподарського майна, а біоресурси, які потрапили в сітки, передали до приймального пункту для подальшої реалізації в дохід держави, — повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини Дмитро Кисличенко.

Окрім того, під час патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища рейдова група перевірила п’ять  промислових суден. Порушень чинного природоохоронного законодавства не виявлено. Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають. 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини браконьєри Кременчуцьке водосховище
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