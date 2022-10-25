В акваторії Кременчуцького водосховища поліцейські вилучили кілометр браконьєрських сіток

Під час патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища рейдова група перевірила 5 промислових суден
Працівники водної поліції Кременчуцького районного управління ГУНП Полтавщини та Полтавського рибоохоронного патруля проводять превентивну роботу на акваторії Кременчуцького водосховища в межах Кременчуцького району.
Під час патрулювання рейдова група перевірила промислові судна на наявність порушень чинного природоохоронного законодавства та вилучила безгосподарське майно з незаконним уловом.
Окрім того, під час патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища рейдова група перевірила п’ять промислових суден. Порушень чинного природоохоронного законодавства не виявлено. Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер