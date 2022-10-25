Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

8 місяців незламності: робота Національної поліції в цифрах

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 203

 

Рухаємося далі! Тримаємо стрій разом!

8 місяців незламності. Українці відстоюють свою Незалежність, звільняючи рідну землю від російських окупантів, та впевнено руйнують ворожу пропаганду. І так буде надалі до нашої абсолютної Перемоги. Голова національної поліції України Ігор Клименко традиційно навів декілька цифр про результати роботи підрозділів Національної поліції України за 8 місяців повномасштабної війни:

  • Отримали та опрацювали понад 5,5 млн звернень від громадян.
  • Зареєстрували 212 тис. злочинів. У майже 102 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри.
  • Розпочали 39,5 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.
  • Задокументували майже 51,5 тис. майнових злочинів, з яких понад 49,7 тис. – крадіжки. Більш як 12,3 тис. підозрюваних осіб встановлено.
  • Виявили під час перевірки на блокпостах 650 розшукуваних та понад 4,6 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А також понад 2,3 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку.
  • Знайшли 6915 зниклих дітей. 236 ще розшукуємо. Всього внаслідок обстрілів та бойових дій 430 дітей загинуло та 820 травмовано.
  • Оглянули понад 13 тис. га території в межах заходів із розмінування. Вилучили понад 135 тисяч боєприпасів та більш як 4 тонни вибухових речовин. Наші вибухотехніки знищили 37 тис. вибухонебезпечних предметів.
  • Зареєстрували майже 75 тис. ДТП. Кількість аварій зменшилася у 1,8 раза. Поменшало на 18% смертей на дорогах –1816 осіб загинули внаслідок автопригод.
  • Заблокували понад 18,7 тис. ворожих інформканалів із загальною аудиторією понад 243 млн користувачів.

Рухаємося далі! Тримаємо стрій разом!

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх