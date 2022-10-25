8 місяців незламності: робота Національної поліції в цифрах

8 місяців незламності. Українці відстоюють свою Незалежність, звільняючи рідну землю від російських окупантів, та впевнено руйнують ворожу пропаганду. І так буде надалі до нашої абсолютної Перемоги. Голова національної поліції України Ігор Клименко традиційно навів декілька цифр про результати роботи підрозділів Національної поліції України за 8 місяців повномасштабної війни:

Отримали та опрацювали понад 5,5 млн звернень від громадян.

Зареєстрували 212 тис. злочинів. У майже 102 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри.

Розпочали 39,5 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.

Задокументували майже 51,5 тис. майнових злочинів, з яких понад 49,7 тис. – крадіжки. Більш як 12,3 тис. підозрюваних осіб встановлено.

Виявили під час перевірки на блокпостах 650 розшукуваних та понад 4,6 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А також понад 2,3 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Знайшли 6915 зниклих дітей. 236 ще розшукуємо. Всього внаслідок обстрілів та бойових дій 430 дітей загинуло та 820 травмовано.

Оглянули понад 13 тис. га території в межах заходів із розмінування. Вилучили понад 135 тисяч боєприпасів та більш як 4 тонни вибухових речовин. Наші вибухотехніки знищили 37 тис. вибухонебезпечних предметів.

Зареєстрували майже 75 тис. ДТП. Кількість аварій зменшилася у 1,8 раза. Поменшало на 18% смертей на дорогах –1816 осіб загинули внаслідок автопригод.