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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк, який захищатиме важливі об’єкти

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 394

 

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях

Сьогодні, 25 жовтня, почалась історія зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід», що сформований на Полтавщині.

Про це повідомили на офіційній сторінці командування у Фейсбуці.

— Рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, об’єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України, — йдеться в повідомленні.

 

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.

— Формування військової частини проходить у непростих умовах бойових дій. Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців. Усвідомлюючи важливість формування полку, пліч-о-пліч з військовими до справи відновлення військової інфраструктури оперативно долучились представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, підприємства Полтавщини, волонтери та духовенство краю, — повідомляє преслужба Повітряного командування «Схід».

 

Про формування на Полтавщині нового зенітного ракетного полку у Телеграм-каналі написав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

— Держава зміцнює протиповітряну оборону. На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк повітряного командування «Схід». Мав честь разом із командувачем генерал-майором Іваном Теребухою привітати воїнів.

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у захисті нашого неба.

Полк виконуватиме бойові завдання, прикриватиме угруповання військ, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші важливі державні об’єкти.

Бажаю зенітникам, щоб кожен пуск був влучним, — написав Дмитро Лунін.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Повітряне командування «Схід»
Теги: ППО зенітно-ракетні сили Полтавщина
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