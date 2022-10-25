На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк, який захищатиме важливі об’єкти

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 394

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях

Сьогодні, 25 жовтня, почалась історія зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід», що сформований на Полтавщині.

Про це повідомили на офіційній сторінці командування у Фейсбуці.

— Рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, об’єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України, — йдеться в повідомленні.

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.

— Формування військової частини проходить у непростих умовах бойових дій. Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців. Усвідомлюючи важливість формування полку, пліч-о-пліч з військовими до справи відновлення військової інфраструктури оперативно долучились представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, підприємства Полтавщини, волонтери та духовенство краю, — повідомляє преслужба Повітряного командування «Схід».

Про формування на Полтавщині нового зенітного ракетного полку у Телеграм-каналі написав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.