На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк, який захищатиме важливі об’єкти

Сьогодні, 25 жовтня, почалась історія зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід», що сформований на Полтавщині.
Про це повідомили на офіційній сторінці командування у Фейсбуці.
Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.
Про формування на Полтавщині нового зенітного ракетного полку у Телеграм-каналі написав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
— Держава зміцнює протиповітряну оборону. На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк повітряного командування «Схід». Мав честь разом із командувачем генерал-майором Іваном Теребухою привітати воїнів.
Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у захисті нашого неба.
Полк виконуватиме бойові завдання, прикриватиме угруповання військ, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші важливі державні об’єкти.
Бажаю зенітникам, щоб кожен пуск був влучним, — написав Дмитро Лунін.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер