У бібліотеці на Соборній відкрилася виставка трьох кременчуцьких художниць

У читальній залі філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрилася виставка робіт трьох кременчуцьких художниць Тетяни Дюжакової, Лілії Федорчук та Зоряни Дашко — «Барвисте розмаїття кольорів». Про це повідомляє мерія Кременчука.
Тетяна Дюжакова представляє картини у жанрі сучасного імпресіонізму. Лідія Федорчук обрала для виставки картини у певній кольоровій гамі — це пейзажі, натюрморти та портрети. Полотна Зоряни Дашко демонструють різноманіття жанрів.
Кременчужан і гостей міста запрошують відвідати цю виставку за адресою вулиця Соборна, 9/16 з 9.00 до 17.00 (п’ятниця та субота — вихідні). Діятиме виставка до кінця року.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер