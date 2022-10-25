Сьогодні 212 кременчужан отримали щеплення від COVID-19

Сьогодні, 25 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 212 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Завтра у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, чому вакцинація від COVID-19 необхідна вагітним і тим, хто годує грудьми.
Нагадуємо, що 185 кременчужан вчора вакцинувалися від COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер