Сьогодні 212 кременчужан отримали щеплення від COVID-19

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 115

Кількість вакцинованих проти ковіду хоч і повільно, але зростає

Сьогодні, 25 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 212 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 8;

2 доза – 14;

1 бустерна доза – 141;

2 бустерна доза – 49.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 309;

2 дози отримали – 115 853;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 27 084;

2 бустерні дози отримали – 1 104.

Завтра у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, чому вакцинація від COVID-19 необхідна вагітним і тим, хто годує грудьми.

Нагадуємо, що 185 кременчужан вчора вакцинувалися від COVID-19.