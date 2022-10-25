Виклик патрульних кременчуцьким жартівникам обходиться у 3400 грн

Від початку року патрульні поліції притягнули до відповідальності 86 осіб за неправдивий виклик екстренних служб.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.

— Ми з радістю допоможемо тим, хто потребує нашої допомоги та телефонує на лінію 102. Проте, завжди будемо справедливими та притягнемо до відповідальності кожного, хто це робить просто так, задля розваги.

Нагадуємо, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень!

Пам'ятайте: коли ви здійснюєте неправдивий виклик, хтось інший залишається без допомоги, яка йому вкрай необхідна.

Будьте відповідальними громадянами країни, — йдеться у повідомленні.