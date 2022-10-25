61 випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували сьогодні у Кременчуці

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Одужало у два рази менше кременчужан, ніж учора

Сьогодні, 25 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

37 жінок віком від 28 до 90 років;

24 чоловіки віком від 22 до 90 років.

57 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 35 пацієнтів.

Одужали 68 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 264;

одужало - 25 126;

померло - 727.





Нагадуємо, що 25 жовтня 212 кременчужан отримали щеплення від COVID-19.



