26 жовтня у Кременчуці презентують меморіальну дошку лікарю Данилу Самойловичу, а також музичну поему «Перемагаючи чуму», йому присвячену. Про це повідомила мисткиня Оксана Бойко.
Захід відбудеться о 13.00 у Кременчуцькій міській художній галереї на вулиці Коцюбинського, 4.
Нагадаємо, вчений-медик Данило Самойлович врятував Кременчук від епідемії чуми. Тож у Крюкові вирішили встановити скульптурне панно на його честь.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер