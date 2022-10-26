Найбільша за час війни партія: Полтавщина отримала 340 тонн гумдопомоги на $800 тис

ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину найбільшу за час війни партію гуманітарної допомоги для потреб понад пів мільйона переселенців і жителів області – мова йде про 340 тонн важливої та різної гумдопомоги на $800 тис. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Велика частина вантажу – для медицини: від акушерських наборів до портативних апаратів ультразвукової діагностики. Їх розподілять на 35 лікарень області.
Також допомога від ЮНІСЕФ містить шкільні набори, підгузки, високопоживне печиво та протеїн. А ще порошок, мило, антисептики, миючі засоби, ємності для забору води тощо.
Полтавщина – одна з областей, які прийняли найбільше переселенців (понад 200 тисяч).
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер