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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Найбільша за час війни партія: Полтавщина отримала 340 тонн гумдопомоги на $800 тис

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 306

 

Велика частина вантажу – для медицини

ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину найбільшу за час війни партію гуманітарної допомоги для потреб понад пів мільйона переселенців і жителів області – мова йде про 340 тонн важливої та різної гумдопомоги на $800 тис. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Велика частина вантажу – для медицини: від акушерських наборів до портативних апаратів ультразвукової діагностики. Їх розподілять на 35 лікарень області.

Також допомога від ЮНІСЕФ містить шкільні набори, підгузки, високопоживне печиво та протеїн. А ще порошок, мило, антисептики, миючі засоби, ємності для забору води тощо.

Полтавщина – одна з областей, які прийняли найбільше переселенців (понад 200 тисяч).

Вдячні усім міжнародним організаціям за допомогу. Зокрема ЮНІСЕФ, а також Бюро гуманітарної допомоги USAID, яке сприяло наданню такої великої партії гуманітарної допомоги, - написав Лунін у своєму телеграм-каналі.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: гуманітарна допомога ЮНІСЕФ
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