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Кременчук, Полтавщина, Прощаємося із СРСР

У Лубнах, Гадячі, Козельщині і Чорнухах прибрали комуністичну символіку

Сьогодні, 07:49 Переглядів: 208

 

Це сталося після звернення Полтавського офісу УІНП та активістів ГО «Декомунізація. Україна» на урядову лінію Кабміну

Після звернення Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті (УІНП) та активістів ГО «Декомунізація. Україна» на урядову лінію Кабміну у низці громад Полтавщини демонтували комуністичну символіку. Про це повідомляє пресслужба Полтавського офісу УІНП. 

Рік тому у Лубнах активісти ГО «Гонор» та ветерани російсько-української війни демонтували пам’ятник російському більшовицькому комдиву Василю Чапаєву. Проте на постаменті лишилася дошка-напис, яка звеличувала радянську дивізію імені Чапаєва. Тож демонтували і цей знак.

У Лубнах зникли солдати та гергіївська стрічка

У місті Гадячі Миргородського району демонтували на будинку №9 на вулиці Соборності анотаційну дошку на честь ленінського більшовицького перевороту у росії з візуалізацією герба СРСР.

А у Козельщині Кременчуцького району на колишньому клубі радгоспу «Козельщинський» зафарбували герб СРСР, правонаступником якого є путінська росія. У Полтавському офісі УІНП нагадали норму декомунізаційного Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»: ст. 1, пунктом 1, підпунктом 4«а» до символіки комуністичного тоталітарного режиму віднесено «будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів СРСР».

У Кременчуцькому районі на стіні будівлі замалювали радянський серп і молот

У Чорнухах фасад місцевої школи очистили від меморіальної дошки, яка возвеличувала Ленізу Бугорську – радянську комуністичну диверсантку, співробітницю НКВС, активістку ленінського комсомолу, уродженку російського міста Курськ.

«У жовтні 1941 року вона була завербована НКВС УРСР. 23 квітня 1943 року у складі оперативної групи «Прапор» НКВС відправило її до Західної України з агентурною метою. Мета – укоренитися в підпілля УПА і ОУН, які вели боротьбу за незалежність України як проти німецьких нацистів, так і проти російських комуністів. Служба безпеки ОУН викрила агента НКВС Ленізу Бугорську й стратила у 1944 році в лісі с. Балашівка поруч із хутором Антолін.

Законом «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної чи індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі низки органів влади, організацій, структур та формувань: 10) Організація українських націоналістів (ОУН) (ст. 1, підпункт 11 закону); Українська повстанська армія (УПА) (ст. 1, підпункт 12 закону)», - наголосив регіональний представник УІНП в Полтавській області, ініціатор демонтажу Олег Пустовгар.

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Автор: Альона Душенко
Теги: декомунізація Полтавщина
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