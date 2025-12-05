На Полтавщині викрили схему ухилення від мобілізації: фігурують медики та посередниця

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 121

У Полтавській області під час спецоперації «Опікун» викрили корупційну схему, яку організувала група медичних працівників. Про це повідомили у Військовій службі правопорядку ЗСУ.

За даними слідства, до схеми були причетні голова лікарсько-консультативної комісії, медична сестра та їхня спільниця, яка шукала «клієнтів». Фігуранти оформлювали фіктивні діагнози дружинам або батькам чоловіків призовного віку. На підставі цих «висновків» комісія видавала документи про нібито наявні порушення, що унеможливлюють самостійне пересування та самообслуговування.

Це дозволяло оформити для чоловіків постійний догляд за «хворими» родичами та отримати відстрочку від мобілізації у ТЦК та СП.

Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже 140 тис. грн. У межах кримінального провадження провели 23 обшуки — у домівках, автомобілях та за місцем роботи фігурантів. Під час слідчих дій вилучили понад 1 млн грн у різних валютах, медичні документи, чорнові записи та інші докази.

Учасникам схеми вже оголосили підозри й обрали запобіжні заходи. Їхні дії кваліфікували як одержання неправомірної вигоди та службове підроблення. Згідно із Кримінальним кодексом, підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні у Кременчуцькому районі СБУ та поліція викрили схему «фіктивної інвалідності» для ухилення від мобілізації.