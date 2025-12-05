У Полтаві чоловік нацькував собаку на поліціянтів: відкрили провадження

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 433 Коментарів: 1

5 грудня у Полтаві на вул. Сковороди вдень собака напав на двох поліціянтів, які виконували службові обов’язки. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, на правоохоронців тварину нацькував її власник — місцевий 31-річний житель. Нині поліціянти вживають заходів для його затримання та притягнення до відповідальності. Також вирішують питання про вилучення собаки.

Почали досудове розслідування за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння правоохоронцю легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.