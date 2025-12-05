У Полтаві чоловік нацькував собаку на поліціянтів: відкрили провадження

5 грудня у Полтаві на вул. Сковороди вдень собака напав на двох поліціянтів, які виконували службові обов’язки. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, на правоохоронців тварину нацькував її власник — місцевий 31-річний житель. Нині поліціянти вживають заходів для його затримання та притягнення до відповідальності. Також вирішують питання про вилучення собаки.
Почали досудове розслідування за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння правоохоронцю легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині безпритульний собака покусав шістьох людей.
