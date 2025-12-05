ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Полтаві чоловік нацькував собаку на поліціянтів: відкрили провадження

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 433 Коментарів: 1

 Правоохоронці встановили підозрюваного, тривають заходи для його затримання

5 грудня у Полтаві на вул. Сковороди вдень собака напав на двох поліціянтів, які виконували службові обов’язки. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, на правоохоронців тварину нацькував її власник — місцевий 31-річний житель. Нині поліціянти вживають заходів для його затримання та притягнення до відповідальності. Також вирішують питання про вилучення собаки.

Почали досудове розслідування за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння правоохоронцю легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.


ПО ТЕМІ:

Собака — не іграшка: як виховати відповідального улюбленця і культурного господаря

Автор: Руслана Горгола
Теги: покусала собака Полтава
Коментарі: 1

Andron777:
Сьогодні, 15:00

А на іншому телеграмканалі пишуть, що жінка нацькувала.

ЖЕСТЬ! Пітбуль накинувся на двох поліцейських.

#меніпишуть На вул. Сковороди почалась сутичка між копами та чоловіком. Жінка це побачила і пустила на них собаку. Продовження на відео. Це просто п****ць


