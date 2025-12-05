ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Миргородському районі затримали двох чоловіків, підозрюваних у збуті наркотиків

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 152

 Під час обшуків вилучили наркотики, гроші та докази наркоторгівлі

У Великій Багачці поліціянти затримали двох місцевих жителів — 19 та 56 років, яких підозрюють у збуті наркотиків. Обом уже повідомили про підозру. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Протиправну діяльність викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Миргородського райвідділу поліції та спецпризначенцями. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів знайшли наркотичні речовини, гроші та інші докази, що підтверджують причетність до наркоторгівлі.

Начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк зазначив:

— Фігурантів затримали. Їм уже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Слідчі розслідують провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах.

Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
