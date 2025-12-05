У Миргородському районі затримали двох чоловіків, підозрюваних у збуті наркотиків

У Великій Багачці поліціянти затримали двох місцевих жителів — 19 та 56 років, яких підозрюють у збуті наркотиків. Обом уже повідомили про підозру. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Протиправну діяльність викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Миргородського райвідділу поліції та спецпризначенцями. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів знайшли наркотичні речовини, гроші та інші докази, що підтверджують причетність до наркоторгівлі.
Начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк зазначив:
Слідчі розслідують провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах.
