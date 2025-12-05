У Миргородському районі затримали двох чоловіків, підозрюваних у збуті наркотиків

Сьогодні, 14:44

Під час обшуків вилучили наркотики, гроші та докази наркоторгівлі

У Великій Багачці поліціянти затримали двох місцевих жителів — 19 та 56 років, яких підозрюють у збуті наркотиків. Обом уже повідомили про підозру. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Протиправну діяльність викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Миргородського райвідділу поліції та спецпризначенцями. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів знайшли наркотичні речовини, гроші та інші докази, що підтверджують причетність до наркоторгівлі.

Начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк зазначив:

— Фігурантів затримали. Їм уже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Слідчі розслідують провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

