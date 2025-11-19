Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 175

 Під час обшуків вилучили близько 30 кг канабісу та понад мільйон гривень

На Полтавщині поліцейські затримали групу осіб, які займалися вирощуванням та збутом наркотичних засобів у особливо великих розмірах. Про це повідомив начальник поліції області Євген Рогачов.

До складу групи входили мешканці Полтави та Полтавського району. За даними слідства, вони вирощували канабіс в одному з сіл, а розфасовували й готували наркотик до продажу в іншому. Під час 20 санкціонованих обшуків вилучили близько 30 кілограмів наркотичної речовини, понад мільйон гривень готівки, обладнання для сушіння, банківські картки, ваги, техніку, чорнові записи та інші докази.

Підозри оголосили п’ятьом фігурантам віком від 33 до 41 років. Чотирьом із них суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Стосовно п’ятого рішення готують.

 

Злочинну діяльність викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури та за підтримки роти поліції особливого призначення.

Провадження відкриті за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

ПО ТЕМІ:

За збут наркотиків та психотропів житель Горішніх Плавнів проведе 9 років в ув’язненні

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх