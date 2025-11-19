На Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 175

Під час обшуків вилучили близько 30 кг канабісу та понад мільйон гривень

На Полтавщині поліцейські затримали групу осіб, які займалися вирощуванням та збутом наркотичних засобів у особливо великих розмірах. Про це повідомив начальник поліції області Євген Рогачов.

До складу групи входили мешканці Полтави та Полтавського району. За даними слідства, вони вирощували канабіс в одному з сіл, а розфасовували й готували наркотик до продажу в іншому. Під час 20 санкціонованих обшуків вилучили близько 30 кілограмів наркотичної речовини, понад мільйон гривень готівки, обладнання для сушіння, банківські картки, ваги, техніку, чорнові записи та інші докази.

Підозри оголосили п’ятьом фігурантам віком від 33 до 41 років. Чотирьом із них суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Стосовно п’ятого рішення готують.

Злочинну діяльність викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури та за підтримки роти поліції особливого призначення.

Провадження відкриті за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.