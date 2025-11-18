Олена Шуляк
Надзвичайні новини

За збут наркотиків та психотропів житель Горішніх Плавнів проведе 9 років в ув’язненні

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 117

 

Упродовж двох місяців чоловік відправив поштою наркотики, маскуючи їх під продукти харчування

У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який займався продажем наркотиків та психотропів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що упродовж лютого-березня 2025 року обвинувачений відправив до рідних областей України 14 посилок із наркотиками — товар він маскував під продукти харчування.

 
Під час обшуків у чоловіка правоохоронці вилучили:

  • більш ніж 2 кг канабісу,
  • понад 500 г екстракту канабісу,
  • 635 г подрібненого листя рослини Mitragyna speciose,
  • особливо небезпечні психотропні речовини,
  • мобільні телефони та гроші.

Суд визнав його винним у кримінальних правопорушеннях у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин і присудив йому 9 років ув’язнення. Також рішенням суду в дохід держави у чоловіка конфіскували 3 мобільні телефони та понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Оржиччині у 60-річного чоловіка вилучили майже 6 кг наркотиків.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: наркотики суд вирок суду Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

  


