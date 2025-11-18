За збут наркотиків та психотропів житель Горішніх Плавнів проведе 9 років в ув’язненні

Упродовж двох місяців чоловік відправив поштою наркотики, маскуючи їх під продукти харчування
У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який займався продажем наркотиків та психотропів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Відомо, що упродовж лютого-березня 2025 року обвинувачений відправив до рідних областей України 14 посилок із наркотиками — товар він маскував під продукти харчування.
Під час обшуків у чоловіка правоохоронці вилучили:
Суд визнав його винним у кримінальних правопорушеннях у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин і присудив йому 9 років ув’язнення. Також рішенням суду в дохід держави у чоловіка конфіскували 3 мобільні телефони та понад 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно на Оржиччині у 60-річного чоловіка вилучили майже 6 кг наркотиків.
