На Оржиччині у 60-річного чоловіка вилучили майже 6 кг наркотиків

У одному з сіл Оржицької громади слідчі вилучили у чоловіка майже шість кілограмів наркотичної речовини. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

За словами начальника сектору поліцейської діяльності в Оржиці Яна Добридніка, під час санкціонованого обшуку в будинку 60-річного чоловіка вилучили майже шість кілограмів наркотичного засобу. Фігуранту вже повідомили про підозру, триває підготовка клопотання до суду щодо запобіжного заходу.

Розслідування проводять за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України щодо незаконного зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах без мети збуту. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

