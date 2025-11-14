У Кременчуці викрили 49-річного наркоторговця

Сьогодні, 10:49

Під час обшуку вилучили кристалічні речовини, висушені коноплі та фасовану марихуану

Оперативники та слідчі Кременчуцького райуправління поліції викрили 49-річного місцевого жителя, який займався збутом наркотичних речовин у місті. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, чоловік розповсюджував психотропи та інші заборонені речовини на території Кременчука.

Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун зазначив, що під час санкціонованого обшуку в оселі фігуранта поліціянти вилучили згортки й зіп-пакети з кристалічною речовиною, висушені рослини конопель та розфасовану марихуану. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних та психотропних речовин). Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

