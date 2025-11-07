На Полтавщині затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у збуті наркотиків

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 192

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

У Миргородському районі правоохоронці затримали 19-річного мешканця Комишнянської громади, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це повідомили у поліції Полтавщини 7 листопада.

За словами поліціянтів, під час оперативних та слідчих дій правоохоронці задокументували, що молодик збував наркотики місцевим жителям. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

